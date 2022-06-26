Різке зниження тиску води було зафіксоване о 6:25. Це пов'язано з вибухами після влучання ракети.

Важливо У Києві ракета влучила в будинок: верхні поверхи частково зруйновані

Тиск води різко знизився одразу в кількох районах

Мовиться про Шевченківський, Святошинський, Подільський, Солом'янський та Голосіївський райони. Наразі на місцях працюють фахівці "Київводоканалу". Вони роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Ракета влучила у будинок у Шевченківському районі

Зазначимо, що повідомлення про вибух та пожежу в одній з новобудов Шевченківського району повідомили о 06:29. На місце одразу вирушили найближчі рятувальні загони. Співробітники ДСНС побачили велике займання, його площа сягала близько 300 квадратних метрів у 9-поверхівці.

Будівельні конструкції пошкодило з 1 по 7 поверх. Практично зруйновані останні поверхи – з 7 по 9. Операція з розбору завалів триває.

Зверніть увагу! Під руїнами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вдалось врятувати 7-річну дівчинку, яку одразу доправили до лікарні. Її маму притиснуло бетонною плитою, над тим, аби її витягнути, працюють рятувальники. Загалом постраждали 5 осіб.

У Київ прилетіла ще одна ракета

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, ще одна ракета потрапила у дитячий садок. На місці дитячого майданчика тепер – вирва. За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби ще одну ракету збили над Київщиною. Її уламки впали на околиці села.

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Що відомо про попередній ракетний обстріл Києва

Ворог вже друге за місяць атакує ракетами столицю.

Попередній обстріл стався теж вранці в неділю, 5 червня.

Тоді під вогнем опинились Дарницький та Дніпровський райони.

Ракети потрапили у цехи Дарницького вагоноремонтного заводу. Одну людину доправили до лікарні.

Радник голови ОП Сергій Лещенко назвав руйнування серйозними, проте не критичними для залізничної інфраструктури.

Вороги запевняли, що поцілили по західному озброєнню, проте жодної військової техніки в ангарах не було.

Попередній обстріл Києва 5 червня: дивіться відео