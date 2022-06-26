Резкое понижение давления воды было зафиксировано в 6:25. Это связано с взрывами после попадания ракеты.

Важно В Киеве ракета попала в дом: верхние этажи частично разрушены

Давление воды резко снизилось сразу в нескольких районах

Речь идет о Шевченковском, Святошинском, Подольском, Соломенском и Голосеевском районах. В настоящее время на местах работают специалисты "Киевводоканала". Они делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ракета попала в дом в Шевченковском районе

Отметим, что сообщения о взрыве и пожаре в одной из новостроек Шевченковского района сообщили в 06:29. На место сразу отправились ближайшие спасательные отряды. Сотрудники ГСЧС увидели большое возгорание, его площадь достигала около 300 квадратных метров в 9-этажке.

Строительные конструкции повредило с 1 по 7 этаж. Практически разрушены последние этажи – с 7 по 9. Операция по разбору завалов продолжается.

Обратите внимание! Под развалинами нашли тело погибшего мужчины. Удалось спасти 7-летнюю девочку, которую сразу доставили в больницу. Ее маму придавило бетонной плитой, над тем, чтобы ее вытащить, работают спасатели. В общей сложности пострадали 5 человек.

В Киев прилетела еще одна ракета

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, еще одна ракета попала в детский сад. На месте детской площадки теперь – воронка. По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы еще одну ракету сбили над Киевщиной. Ее обломки упали на окраине села.

Актуально ГСЧС показала новостройку, в которую россияне беспощадно устроили ракетой

Что известно о предварительных ракетных обстрелах Киева

Враг уже второй месяц атакует ракетами столицу.

Предварительные обстрелы произошли тоже утром в воскресенье, 5 июня.

Тогда под огнем оказались Дарницкий и Днепровский районы.

Ракеты попали в цеха Дарницкого вагоноремонтного завода. Одного человека доставили в больницу.

Советник главы ОП Сергей Лещенко назвал разрушения серьезными, но не критическими для железнодорожной инфраструктуры.

Враги уверяли, что попали по западному вооружению, однако никакой военной техники в ангарах не было.

Предыдущий обстрел Киева 5 июня: смотрите видео