Росіяни зруйнували багатоповерхівку у Києві

Збройні сили Росії завдали ракетного удару по столиці Україна рано-вранці, повідомляє 24 канал. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 06:30.

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Унаслідок ракетного удару ворога зруйновані верхні поверхи новобудови, через що обвалилося перекриття. Також через удар росіян у всіх квартирах багатоповерхівки повибивало вікна.

На місці вибухів побувала кореспондентка 24 каналу Катерина Гаценко. Вона повідомила, що на місці вибуху проводять слідчі дії. Правоохоронці оглядають шматки від ракет.



Наслідки удару росіян по багатоповерхівці у Києві / Фото Катерини Гаценко для 24 каналу

На місце вибуху відразу прибули рятувальники, які почали гасити пожежу на площі 300 квадратних метрів. Також працівники ДСНС розбирали завали, під якими були люди.



Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Києві / Фото Катерини Гаценко для 24 каналу



Обстріляна багатоповерхівка у Києві / Фото Катерини Гаценко для 24 каналу

Відео з місця вибуху в Києві, який стався 26 червня

На місці вибухів у Києві рятувальники розбирали завали – відео

Що відомо про ракетний удар по Києву

Збройні сили Росії вже вдруге у червні завдали ракетних ударів по Києву. Попередній ракетний обстріл столиці України російські військові здійснили 5 червня. На початку червня вибухи сталися у Дарницькому та Дніпровському районах. До того удару окупанти били по Києву ще наприкінці квітня.

26 червня росіяни знову зранку атакували Київ: близько чотирьох вибухів було чути в Шевченківському районі столиці.

Мер Віталій Кличко зранку інформував, що одна з ракет ворога влучила у 9-поверхівку в Києві. Він розповів, що під завалами щонайменше двоє людей, однак точні дані повідомлять згодом.



На місці вибуху проводять слідчі дії / Фото Катерини Гаценко для 24 каналу