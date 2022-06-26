Россияне разрушили многоэтажку в Киеве

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по столице Украины ранним утром, сообщает 24 канал. Спасатели получили уведомление о пожаре около 06:30.

К теме Путин любит символы, – Кличко объяснил, с чем могут быть связаны обстрелы Киева

В результате ракетного удара врага разрушены верхние этажи новостройки, из-за чего обрушилось перекрытие. Также из-за удара россиян во всех квартирах многоэтажки выбило окна.

На месте взрывов побывала корреспондентка 24 канала Екатерины Гаценко. Она сообщила, что на месте взрыва производятся следственные действия. Правоохранители осматривают куски ракет.



Последствия удара россиян по многоэтажке в Киеве / Фото Екатерины Гаценко для 24 канала

На место взрыва сразу прибыли спасатели, начавшие тушить пожар на площади 300 квадратных метров. Также работники ГСЧС разбирали завалы, под которыми находились люди.



Оккупанты ударили по многоэтажке в Киеве / Фото Екатерины Гаценко для 24 канала



Обстрелянная многоэтажка в Киеве / Фото Екатерины Гаценко для 24 канала

Видео с места взрыва в Киеве, который произошел 26 июня

На месте взрывов в Киеве спасатели разбирали завалы

Что известно о ракетном ударе по Киеву

Вооруженные силы России уже во второй раз в июне нанесли ракетные удары по Киеву. Предыдущий ракетный обстрел столицы Украины российские военные произвели 5 июня . В начале июня взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. До этого удара кафиры били по Киеву еще в конце апреля.

26 июня россияне снова утром атаковали Киев: около четырех взрывов было слышно в Шевченковском районе столицы .

Мэр Виталий Кличко утром информировал , что одна из ракет врага попала в 9-этажку в Киеве. Он рассказал, что под завалами по меньшей мере два человека , однако точные данные сообщат впоследствии.



На месте взрыва проводят следственные действия / Фото Екатерины Гаценко для 24 канала