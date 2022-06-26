О ракетном ударе по Киеву стало известно около 06:24. Тогда в городе услышали сразу несколько прилетов, а также видели клубы дыма. 24 канал собрал для вас всю информацию о ракетных ударах по столице 26 июня.

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Ракетами атаковали гражданскую инфраструктуру.

Российские захватчики, как обычно, провели "демилитаризацию" гражданской инфраструктуры. На этот раз во вражескую ракетную атаку попали жилые дома, а также детский сад.

Сами ракетные удары произошли спустя почти час после объявления воздушной тревоги. Она около 05:38 прозвучала сначала в большинстве регионов, а затем по всей территории нашего государства.

Одним из первых о вражеских "прилетах" по Киеву сообщил Сергей Стерненко. Он заметил, что кафиры четыре раза били по городу. Кроме того, он видел "большое черное облако", образовавшееся на месте одного из ударов.

Сразу заметим, что ни в коем случае не следует повторять то, что делал Сергей Стерненко. Во время воздушной тревоги следует немедленно переходить к укрытию и находиться там, пока не будет отбоя. Не подвергайте себя лишнему риску.

В 06:41 информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что враг бил ракетами по Шевченковскому району. По словам главы городского совета, на место происшествия отправились как спасатели, так и медики.

Через 20 минут от него поступила дополнительная информация. В 07:41 он отметил, что из-за ракетных атак из двух домов проводят эвакуацию жителей.

Враг попал в верхние этажи 9-этажки.

Позже появилось сообщение от ГСЧС. В нем рассказали, что враг попал в 9-этажку . В результате вражеского удара три последних этажа дома подверглись частичному разрушению.

Спасатели работают на месте происшествия с самого утра: смотрите видео

Спасатели отметили, что получили уведомление о пожаре около 06:29. Тогда они отправились на вызов. Как выяснилось, в результате вражеской атаки огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров. Сначала говорилось о 2 раненых, но эта цифра продолжает расти. Сама же спасательная операция все еще продолжается.

Спасатели борются с огнем в многоэтажке: смотрите видео

Вскоре мэр Киева Виталий Кличко добавил, что двоих пострадавших в результате вражеского удара госпитализировали в больницу. Но, к сожалению, под завалами все еще находятся люди . Он также подчеркнул, что всю дополнительную информацию можно будет озвучить по завершении спасательных работ.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что враг попал также в детский сад столицы . Эту информацию он озвучил на брифинге, передала корреспондентка 24 канала. Он также отметил, что площадка, расположенная на территории дошкольного учреждения, уничтожена полностью. Теперь вместо качелей там – вырва на 7 метров.

Вскоре в ГСЧС показали здание многоэтажки, в которое попал враг . На фотографиях, выложенных спасателями, можно увидеть разрушенные верхние этажи жилого дома. Также на кадрах видно пламя, вспыхнувшее в результате ракетного удара.

Корреспондент 24 канала Екатерина Гаценко также показала на фото последствия вражеского удара по многоэтажке. Враг попал в верхние этажи жилого дома. Логично, что в результате этого разрушений испытала также его кровля. Кроме того, во всех квартирах выбило окна от удара.

Оккупанты уничтожили многоэтажку ракетным ударом: фото Екатерины Гаценко

По меньшей мере один погибший и пятеро раненых

Антон Геращенко также отметил, что на месте взрывов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины . Об этом он рассказал в эфире канала "Киев". Замминистра также добавил, что из-под завалов удалось спасти девочку. Впоследствии в ГСЧС информацию о погибших опровергли. Но, к сожалению, все еще может измениться, ведь спасательная операция продолжается. В то же время в ведомстве отметили, что под завалами все еще могут находиться 3 – 4 человека .

Эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что из разрушенной многоэтажки получили 7-летнюю девочку . К счастью, она жива. В то же время спасатели борются за жизнь ее матери. Заметим, что женщину зажало бетонной плитой .

Количество раненых в результате ракетного удара растет. В полиции уже сообщили, что вражеская атака травмировала по меньшей мере 5 человек . Подчеркиваем, что эта цифра не окончательная, ведь под завалами все еще находятся жильцы дома.

Корреспондент BBC сообщил , что в результате удара разрушений получили 3 – 4 жилых дома. Житель одного из них рассказал, что ему удалось выжить только благодаря тому, что он спустился в подвал. По словам мужчины, так же поступают многие люди.

Ракетный удар сравнили с терактом

Соответствующее мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк . Он подчеркнул, что по центру Киева враг выпустил 4 крылатых ракеты.

"Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал – расплата,

– подчеркнул он.

Одну ракету удалось сбить силам ПВО

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил дополнительную информацию о вражеской атаке. Он отметил, что одну из российских ракет удалось обезвредить силам ПВО . Ее сбили над Киевом, а остатки вражеского снаряда упали на окраине одного из деревень, близ столицы.

Враг снова рисковал попасть в АЭС

Одна из выпущенных по Киеву российских ракет летела на критически низкой высоте над Южноукраинской АЭС. Таким образом, враг мог попасть в станцию, что могло бы стать причиной настоящей катастрофы.

Российская ракета пролетела низко над Южноукраинской АЭС: смотрите видео

Заметим, что утренние ракетные удары по Киеву стали причиной понижения давления воды в сети . Как сообщили в "Киевводоканале", его наблюдали еще с 06:25. В компании отметили, что с этими проблемами могут столкнуться жители Шевченковского, Святошинского, Подольского, Соломенского и Голосеевского районов. Специалисты делают все возможное для восстановления надлежащего водоснабжения.

Напомним, что российские военные во второй раз за июнь бьют по столице. Интересно, что 5 июня враг также обстрелял Киев в воскресенье утром. Тогда кафиры атаковали как сам город, так и область.

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