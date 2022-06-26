То, что важно и необходимо знать из событий сегодняшнего дня войны, 24 канал собрал в одном материале. Читайте больше.

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05:38 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены звучали на Востоке и на юге страны, а затем угроза ракетного удара распространилась на всю ее территорию.

Не пренебрегайте собственной безопасностью. Переходите сразу же к укрытиям, когда раздаются сирены. Находитесь в хранилище до тех пор, пока не появится сообщение об отбое. Это может спасти вам жизнь.



По всей Украине раздались воздушные тревоги / Скриншот карты vadimklimenko

04:51 В ОК "Юг" также рассказали, что в регионе враг увеличил интенсивность обстрелов. Враг атакует с РСЗО, а также авиации. Известно, что по нашим позициям нанесли 4 авиаудара.

04:24 ВСУ продолжают эффективно уничтожать врага на Юге. Наши военные за прошедшие сутки там нанесли 5 авиаударов. В результате удалось уничтожить 24 кафиров, танки, а также вражеские склады боеприпасов.

02:18 Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. В результате атаки в городе вспыхнули пожары. Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова рассказала также о раненых.

01:53 Владимир Путин отменил свою поездку в белорусский город Гродно. Напомним, что оно расположено в 20 километрах от Польши. Об этом рассказал сам Александр Лукашенко в ходе встречи с российским диктатором.

00:46 ВСУ нанесли удар по врагу с HIMARS. Благодаря этому удалось уничтожить многие российские техники, а также офицеры войска страны-агрессорки.

ВСУ с HIMARS метко уничтожили врага: смотрите видео

00:12 Вечером 25 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Сарнам на Ровенщине. В ОВАе показали видео, а также масштабы разрушений. Напомним, что враг попал в СТО, а также автосервис. По предварительным данным, погибли три человека, а еще четверо получили ранения.