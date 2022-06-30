Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган на пресконференції за результатами саміту НАТО в Мадриді.

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За словами Ердогана, Туреччина продовжує підтримувати телефонну дипломатію з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

У нас є дорожня карта, реалізація якої розпочата. Ми намагатимемося запустити цей коридор якомога швидше. Ми маємо приблизно 20 кораблів у регіоні, які готові до вивозу зерна з України. Ми й надалі забезпечуватимемо розвантаження та доставку продукції в треті країни,

– сказав Ердоган.

Ердоган додав, що наступні телефонні розмови із президентом України та президентом Росії він має намір провести найближчим часом. Орієнтовно вкінці цього тижня чи на початку наступного.

Зверніть увагу! Міністр оборони Британії Бен Воллес наголосив: те, що намагається зробити Туреччина з ООН – це обговорити з росіянами можливість вивезення зерна з України. І в жодному випадку не мовиться про те, щоб допомагати Росії вивозити з окупованих територій крадене зерно.

Росія краде українське зерно

Російські військові окупували частини Херсонської та Запорізької областей, звідки незаконно вивозять українське зерно. Росія краде зерно, транспортуючи його через окупований Крим. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький 26 червня інформував, що росіяни вже вкрали щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Нещодавно американська компанія Maxar показала супутникові знімки, на яких судна під російським прапором перевозили вкрадене в Україні зерно і доставляли його в Сирію. На початку червня повідомлялося, що тільки за три місяці Росія направила до Сирії приблизно 100 тисяч тонн пшениці, яка була вкрадена з території України та вивезена через Крим.

Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно Єгипту, однак там відмовилися купувати награбоване. Після цього судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

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