Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після саміту у Мадриді. За його словами, Туреччина намагається бути посередником між Росією та Україною в перемовинах.

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Багато країн працюють над вирішенням продовольчої кризи

Греція заявила, що готова надати кораблі, щоби вивезти зерно з України. Інші союзники залучені до різноманітних дипломатичних зусиль, щоб досягти угоди, яка дасть змогу кораблям з продовольством вийти з Чорного моря,

– сказав Столтенберг.

Він додав, що Литва, Румунія та інші країни також докладають зусиль, щоб Україна змогла використати наземні шляхи та за допомогою залізниці перевезла продовольство.

Столтенберг заявив, що продовольча криза була однією з основних на саміті НАТО. Лідери країн-членів Альянсу обговорили цю проблему, яку створила Росія, та шляхи виходу з неї.

Що кажуть в Греції

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна може зіграти особливу роль у подоланні продовольчої кризи, бо контролює найбільший у світі торговий флот.

"Греція вкотре пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, що вживаються під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває у пастці в Україні, насамперед в Одесі, вийшло за межі України і зрештою потрапило до країн, які потребують його сьогодні" – наголосив прем’єр.

Розблокування українських портів

Українська влада наголошує, що для розблокування портів потрібна міжнародна місія військово-морського флоту, який буде готовий відкривати вогонь, якщо Росія порушить домовленості. Туреччина, яка виступає посередником у цих перемовинах, заявляла, що обговорюється механізм так званого зернового коридору за участі ООН, України, Росії та Туреччини. Там також повідомляли, що маршрут можна прокласти через ділянки де нема мін, тому не доведеться розміновувати акваторію чорноморського узбережжя.

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