Про це він заявив на пресконференції після зустрічі лідерів НАТО в Мадриді. Він нагадав, що після початку війни в Україні НАТО втретє цього року зібралося на рівні лідерів, перший раз віддалено, другий на зустрічі в Брюсселі.

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Ердоган наполягає на дипломатичних зусиллях

За його словами, Мадридський саміт дав важливу можливість проаналізувати досягнуту точку та створити бачення майбутнього.

Наш альянс повністю підтримує Україну. Однак ми повинні продемонструвати нашу підтримку баченням миру та прагнути якомога швидше зупинити гуманітарну катастрофу, руйнування та сльози. Ми повинні активізувати наші дипломатичні зусилля для досягнення тривалого припинення вогню,

– сказав Ердоган.

Він нагадав, що на першій сесії саміту 29 червня президент України Зеленський звернувся до лідерів НАТО із відеозверненням. Ердоган зазначив, що був у тісному діалозі з Зеленським із самого початку процесу. Але водночас постійно контактує з президентом Росії Путіним.

"Усі наші зусилля спрямовані на здійснення кроків, які прокладуть шлях до міцного миру" – пояснив Ердоган.

Перемовини про розблокування портів

Туреччина стала посередником між Росією та Україною у питанні розблокування портів для вивезення українського зерна. 22 червня турецька делегація заявила про успішні переговори. Але в МЗС України запевнили, що домовленості для проведення чотиристоронніх переговорів ще не досягнуті. Та наголосили, що принциповим елементом української позиції є питання безпеки.

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