Дві мети Ердогана
До теми Деблокада портів та українське зерно: інтерв'ю з експертом про гру Ердогана та позицію США
Туреччина прагне зміцнити свій статус одного із лідерів регіону, розширити торгову експансію за рахунок, в тому числі, й тих компаній, які виходять з російського ринку.
З конфлікту між Росією та Україною Туреччина прагне здобути для себе два важливих досягнення / Фото Getty Images
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Чужа війна болить не надто
Вони намагаються зберегти тісні взаємини з Європою, Україною та Росією через своє посередництво у цьому конфлікті, через що власне мають аргумент щодо неприєднання до антиросійських санкцій.
В контексті інтересів Туреччини Україна насправді займає вторинне значення, оскільки вони керуються визначеними двома причинами для досягнення своїх цілей.
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