Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи лидеров НАТО в Мадриде. Он напомнил, что после начала войны в Украине НАТО в третий раз за этот год собралось на уровне лидеров, первый раз удаленно, второй на встрече в Брюсселе.

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Эрдоган настаивает на дипломатических усилиях

По его словам, Мадридский саммит дал немаловажную возможность проанализировать достигнутую точку и создать видение будущего.

Наш альянс полностью поддерживает Украину. Однако мы должны продемонстрировать нашу поддержку видению мира и стремиться как можно скорее остановить гуманитарную катастрофу, разрушения и слезы. Мы должны активизировать наши дипломатические усилия для достижения длительного прекращения огня,

– сказал Эрдоган.

Он напомнил, что на первой сессии саммита 29 июня президент Украины Зеленский обратился к лидерам НАТО по видеообращению. Эрдоган отметил, что был в тесном диалоге с Зеленским с самого начала процесса. Но вместе с тем постоянно контактирует с президентом России Путиным.

"Все наши усилия направлены на осуществление шагов, которые проложат путь к крепкому миру" – объяснил Эрдоган.

Переговоры о разблокировании портов

Турция стала посредником между Россией и Украиной по вопросу разблокирования портов для вывоза украинского зерна. 22 июня турецкая делегация заявила об успешных переговорах. Но в МИД Украины заверили, что договоренности для проведения четырехсторонних переговоров еще не достигнуты. Однако подчеркнули, что принципиальным элементом украинской позиции является вопрос безопасности.

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