Делегації з Росії та Туреччини зібралися, аби обговорити проблему експорту українського зерна.
Важливо У Росії загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод, який пов'язують з Медведчуком
Вони домовилися продовжувати консультації щодо безпечного відправлення суден з українських портів. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.
Відомо, що Україна є одним із провідних постачальників пшениці у світі. Проте її поставки призупинилися, коли Росія ввела війська в країну. При цьому Москва заперечує відповідальність за продовольчу кризу і звинувачує в дефіциті санкції Заходу.
Останні новини щодо українського зерна
- Росія продовжує вивозити український врожай і намагається продати його як власний. Відомо, що окупанти вкрали щонайменше пів мільйона тонн зерна. Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна з України.
- Угорщина запропонувала Україні допомогу й готова стати транзитною країною для українських вантажів. Така співпраця може відкрити ще один маршрут для експорту зерна з України та зменшити кризу через блокування Росією портів у Чорному морі.
- Російські окупанти блокують в Чорному морі не лише торгові кораблі. Щонайменше 39 цивільних суден також не можуть покинути порти Одещини через загарбників.
- Представник ООН наголосив, що світу загрожує пекло на землі через голод, якщо не покласти край війні. Адже порти в Україні досі заблоковані Росією. Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі.
- Російські вбивці розкрадають українське зерно та знищують склади зі збіжжям. Вони штучно створюють загрозу голоду. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час Діалогу Преспанського безпекового форуму.
- Росія продає зерно, яке краде в України і вивозить з тимчасово окупованих південних областей до окупованого Криму. Про це заявив колабораціоніст Сергій Аксьонов, який з 2014 року уявляє себе главою тимчасово окупованого Криму. Також він розповів, що вивозять награбоване через Севастополь.
- Російські військові безсоромно крадуть й іншу сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони перейшли до насіння соняшника.
До речі – крадене зерно з України вже в сирійському порту: дивіться відео