Делегації з Росії та Туреччини зібралися, аби обговорити проблему експорту українського зерна.

Важливо У Росії загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод, який пов'язують з Медведчуком

Вони домовилися продовжувати консультації щодо безпечного відправлення суден з українських портів. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

Відомо, що Україна є одним із провідних постачальників пшениці у світі. Проте її поставки призупинилися, коли Росія ввела війська в країну. При цьому Москва заперечує відповідальність за продовольчу кризу і звинувачує в дефіциті санкції Заходу.

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