Соняшники везуть у Крим, – Федоров
Російські загарбники намагаються викрасти всю продукцію, яка має цінність не лише на українських, а й на міжнародних ринках. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
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3 дні тому вони пішли на наступний крок і почали забирати максимально у фермерів та з елеваторів насіння соняшника. Якщо вони починали з зерна, потім – наші ягоди та фрукти, то сьогодні – насіння соняшника,
– повідомив очільник тимчасово окупованого міста.
За словами Федорова, ворог вивозить соняшники вже не автомобільним транспортом, а цілими вагонами. Везуть зерно на територію окупованого Криму. Куди далі – невідомо.
Яка ситуація з мелітопольськими черешнями
Російські окупанти ще раніше "націоналізували" "Мелітопольську черешню" – найбільше господарство з вирощення черешень. Федоров розповів, що 2 основні підприємства, які вирощують черешні, вже майже повністю розграбували. Росіяни не лишають нічого – вони забирають 100% урожаю. Крім того, та підприємства поставили своє псевдокерівництво.
Водночас у місцевих фермерів ворожі війська відбирають черешні за 10 гривень за кілограм.
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Росія краде українське зерно: що відомо
- За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, за час повномасштабної війни росіяни вивезли з окупованих територій України 500 тисяч тонн пшениці. Майже 100 тисяч тонн держава-агресорка продала Сирії. Міжнародні ціни на пшеницю перевищують 400 доларів за тонну. Тобто цією поставкою Росія по суті вкрала в України понад 40 мільйонів доларів.
- Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Стамбул купує у Москви крадене українське зерно. Дипломат вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу. Вони мають почати розслідування та з'ясувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.
- На початку травня окупанти намагалися вивести зерно в Єгипет. За сприяння українських дипломатів влада країни відмовилися купувати крадене. Тоді Росія й вирішила продати товар Сирії, а також Лівану.
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