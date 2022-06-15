Подсолнухи везут в Крым, – Федоров

Российские захватчики пытаются похитить всю продукцию, которая ценна не только на украинских, но и на международных рынках. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

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3 дня назад они пошли на следующий шаг и начали забирать максимально у фермеров и элеваторов семян подсолнечника. Если они начинали с зерна, потом – наши ягоды и фрукты, то сегодня – семена подсолнечника,

– сообщил глава временно оккупированного города.

По словам Федорова, неприятель вывозит подсолнухи уже не автомобильным транспортом, а целыми вагонами. Везут зерно на территорию оккупированного Крыма. Куда дальше – неизвестно.

Какая ситуация с мелитопольскими черешнями

Российские оккупанты еще раньше "национализировали" "Мелитопольскую черешню" – самое большое в Украине хозяйство по выращиванию черешней. Федоров рассказал, что 2 основных предприятия, выращивающих черешни, уже почти полностью разграблены. Россияне ничего не оставляют – они забирают 100% урожая. Кроме того, предприятия поставили свое псевдоруководство.

В то же время у местных фермеров вражеские войска отбирают черешни за 10 гривен за килограмм.

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Россия ворует украинское зерно: что известно

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за время полномасштабной войны россияне увезли с оккупированных территорий Украины 500 тысяч тонн пшеницы. Почти 100 тысяч тонн государство-агрессорша продало Сирии . Поскольку международные цены на пшеницу превышают 400 долларов за тонну, то этой поставкой Россия, по сути, украла у Украины более 40 миллионов долларов.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Стамбул покупает у Москвы краденое украинское зерно . Дипломат уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу. Они должны начать расследование и выяснить, кто имеет отношение к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

В начале мая кафиры пытались вывести зерно в Египет. При содействии украинских дипломатов власти страны отказались покупать ворованное. Тогда Россия решила продать товар Сирии, а также Ливану.

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