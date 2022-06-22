Коментуючи перспективи чотиристоронніх переговорів в Стамбулі щодо вивезення українського зерна, він зауважив, що Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН" задля розв'язання питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів.
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Ніколенко також додав, що наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами, але вони так і не дійшли конкретних домовленостей про проведення переговорів, у яких буде залучена Україна.
У МЗС наголосили, що принциповим елементом української позиції є питання безпеки.
Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки,
– сказав Ніколенко.
Що відомо про переговори між Туреччиною та Росією
22 червня делегації з Росії та Туреччини зібралися, щоб обговорити проблему експорту українського зерна. Сторони нібито домовилися продовжувати консультації щодо безпечного відправлення суден з українських портів. При цьому Москва заперечує відповідальність за продовольчу кризу і звинувачує в дефіциті санкції Заходу та Україну. Наразі Україна не бере участі в цих перемовинах.
Останні новини щодо українського зерна
- Росія вивозить український врожай і намагається продати його як власний. Наразі російські загарбники вкрали щонайменше пів мільйона тонн зерна.
- Угорщина запропонувала Україні допомогу й готова стати транзитною країною для українських вантажів. Таке рішення справді може зменшити кризу через блокування Росією портів у Чорному морі.
- Російські окупанти блокують в Чорному морі не лише торгові кораблі. Наразі порти Одещини не можуть покинути 39 цивільних суден.
- Представник ООН, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, наголосив, що світу загрожує пекло на землі через голод, якщо не покласти край війні, оскільки Україна є одним із провідних постачальників пшениці у світі.
- Росія продає зерно, яке краде в України, і вивозить з тимчасово окупованих південних областей до окупованого Криму. Загарбники безсоромно крадуть й іншу сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони перейшли до насіння соняшника.
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