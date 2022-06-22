Загалом на зазначеному напрямку ситуація контрольована й суттєвих змін не відбулося. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації 22 червня.

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Російські окупанти безперервно крадуть українське зерно

Для вивезення зерна, цинічно награбованого з українських запасів, окупанти проводять розчищення акваторії Бердянського торговельного порту. Разом з тим, до тимчасово окупованого Мелітополя відмічено прибуття залізничного потягу для перевезення зерна,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що потяг у Мелітополі вже завантажують, щоб вивезти награбоване українське зерно в Росію.

Ситуація на Запоріжжі

Російські загарбники продовжують позиційно оборонятися й готують тимчасово окуповані населені пункти до кругової оборони. Для цього загарбники створюють опорні пункти на основних дорожніх напрямках.

Впродовж минулої доби 21 червня ворог здійснив 42 обстріли позицій українських захисників зі ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Головне управління Нацполіції у Запорізькій області повідомляє, що за минулу добу загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у районах Гуляйполя, Оріхова, Таврійського, Новояковлівки.

Евакуація мирних жителів триває. Протягом доби вдалося вивезти людей, які жили на тимчасово окупованій території. Загалом евакуйовано 1362 особи, з них 349 – діти.

До речі Західна зброя вже на Запоріжжі та суттєво покращила позиції наших військ, – Старух

Військове керівництво заохочує російських солдатів займатися мародерством. Часто через це між окупантами виникають суперечки з розподілу награбованого майна українців. Інколи сутички призводять навіть до загострених конфліктів із використанням вогнепальної зброї.

До речі, офіційну інформацію про ситуацію в Запорізькій області можна дізнаватись на сайті ЗОВА, у телеграм-каналі чи фейсбуці.

Продовжуємо боротьбу, нищимо ворога та наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!

– наголошують в ОВА.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на ранок 22 червня: дивіться відео