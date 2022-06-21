Західна зброя допомогла стабілізувати ситуацію

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" озвучив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, повідомляє 24 канал.

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Допомога західних партнерів надійшла як декілька тижнів і досить суттєво покращила позиції наших військ,

– сказав він.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що артилерійські дуелі – це наразі одна з основних форм протистояння українських військ з російськими.

Старух заявив, що західні гармати, які стріляють, як снайперські гвинтівки, "прийшли своєчасно та досить доцільно".

"Ворог уже не почувається так вільно, як раніше, завдаючи великі артилерійські враження по Оріховому та Комишувасі", – додав глава Запорізької ОВА.

Він заявив, що українські воїни вже опанували західну зброю, яка допомогла стабілізувати ситуацію.

Водночас Олександр Старух повідомив, що українські сили на Запоріжжі продовжують укріплювати оборону. Зокрема, за його словами, будуть укріплення внутрішньої лінії оборони. Йдеться про сотні взводних та батальйонних опорних пунктів.

ЗСУ контратакують на Запоріжжі

Українські військові перейшли у контрнаступ на Запоріжжі. В Американському інституті вивчення війни назвали контратаки ЗСУ на Запоріжжі та в Херсонській області – успішними.

Повідомлялося, що ЗСУ змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту. На думку аналітиків, росіяни можуть стягувати війська в Запорізьку область та захиститися від безперервних атак наших воїнів на Мелітополь.

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що українські сили на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів. Також ЗСУ наближаються і до Херсона.

У Силах оборони Запорізького краю 20 червня інформували, що окупанти не вели активний бойових дій протягом 19 червня. Натомість основні зусилля росіян були спрямовані на перегрупування власних сил і для утримання раніше захоплених територій. Натомість наші воїни ліквідували 14 росіян та ще 18 – поранили.

Також українські захисники на Запоріжжі збили російський вертоліт Мі-35М. Гелікоптер було збито завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу Stinger.

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