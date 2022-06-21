Западное оружие помогло стабилизировать ситуацию

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает 24 канал.

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Помощь западных партнеров поступила как несколько недель и существенно улучшила позиции наших войск,

– сказал он.

Глава Запорожской ОВА отметил, что артиллерийские дуэли – это одна из основных форм противостояния украинских войск с российскими.

Старух заявил, что западные пушки, которые стреляют как снайперские винтовки, "пришли своевременно и достаточно целесообразно".

"Враг уже не чувствует себя так свободно, как раньше, нанося большие артиллерийские впечатления по Орехову и Камышевахе", – добавил глава Запорожской ОВА.

Он заявил, что украинские воины уже овладели западным оружием, которое помогло стабилизировать ситуацию.

В то же время Александр Старух сообщил, что украинские силы в Запорожской области продолжают укреплять оборону. В частности, по его словам, будет укрепление внутренней линии обороны. Речь идет о сотнях взводных и батальонных опорных пунктов.

ВСУ контратакуют в Запорожской области

Украинские военные перешли в контрнаступление в Запорожской области. В Американском институте изучения войны назвали контратаки ВСУ в Запорожской и в Херсонской области – успешными.

Сообщалось, что ВСУ вынуждают российские войска срочно перекидывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта. По мнению аналитиков, россияне могут стягивать войска в Запорожскую область и защититься от непрерывных атак наших воинов на Мелитополь.

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что украинские силы в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров. Также ВСУ приближаются и к Херсону.

В Силах обороны Запорожского края 20 июня информировали, что оккупанты не вели активных боевых действий в течение 19 июня. Основные усилия россиян были направлены на перегруппировку собственных сил и для удержания ранее захваченных территорий. Наши воины ликвидировали 14 россиян и еще 18 ранили.

Также украинские защитники в Запорожской области сбили российский вертолет Ми-35М. Вертолет был сбит благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.

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