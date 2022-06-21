Однако это не дело рук партизан. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья.

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По его словам, так россияне уже долго пытаются что-то сделать с боеприпасами, которые перевозил большой десантный корабль "Саратов". К слову, его потопили 24 марта.

Мы можем только представить, какое количество боеприпасов не попало в российские войска из-за удачной нашей атаки. Оккупанты до сих пор не могут навести порядок на причале и постоянно достают боеприпасы из воды.
– рассказал журналист.

Это не дает им спокойно жить, и россияне вынуждены уничтожать их путем ликвидации. Только за вчерашний день местные жители насчитали там 18 взрывов в течение дня.

На Запорожье уничтожили 14 россиян и кучу техники

Тем временем на фронте продолжаются артиллерийские перестрелки. Наши защитники за предыдущие сутки с помощью аэроразведки уничтожили на Запорожье:

  • ориентировочно 14 россиян;
  • еще 17 врагов ранили;
  • также сожгли 3 бронемашины;
  • обнаружили и ликвидировали опорный пункт вражеского взвода, блиндаж и наблюдательный пункт.

Общие потери оккупантов

ВСУ по состоянию на 21 июня ликвидировали уже 34 100 российских оккупантов. За сутки уничтожили 300 захватчиков.

Кроме этого, оккупанты потеряли в технике:

  • танков – 1496,
  • боевых бронированных машин – 3606,
  • артиллерийских систем – 752,
  • РСЗО – 239,
  • средств ПВО – 98,
  • самолетов – 216,
  • вертолетов – 181,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,
  • крылатых ракет – 137,
  • кораблей /катеров – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2537,
  • специальной техники – 59.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что эти данные – приблизительны. Подсчет точного количества ликвидированных врагов затрудняют интенсивные боевые действия.

Обратите внимание – в Чернобаевке оккупанты специально целились в людей на рынке: смотрите видео