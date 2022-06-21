Однак це – не справа рук партизанів. Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя.
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За його словами, так росіяни вже тривалий час намагаються щось зробити з боєприпасами, які перевозив великий десантний корабель "Саратов". До слова, його потопили 24 березня.
Ми можемо тільки уявити, яка кількість боєприпасів не потрапила у російські війська внаслідок нашої вдалої атаки. Окупанти досі не можуть навести порядок на причалі й постійно витягають боєприпаси із води,
– розповів журналіст.
Тож це не дає їм спокійно жити, і росіяни вимушені знищувати їх шляхом ліквідації. Так, лише за вчора місцеві жителі нарахували 18 вибухів протягом дня.
На Запоріжжі знищили 14 росіян та купу техніки
Тим часом на фронті тривають артилерійські перестрілки. Наші оборонці за попередню добу за допомогою аеророзвідки знищили на Запоріжжі:
- орієнтовно 14 росіян;
- ще 17 ворогів поранили;
- також спалили 3 бронемашини;
- знайшли й ліквідували опорний пункт ворожого взводу, бліндаж і спостережний пункт.
Загальні втрати окупантів
ЗСУ станом на 21 червня ліквідували вже 34 100 російських окупантів. Упродовж доби знищили 300 загарбників.
Крім цього, окупанти втратили у техніці:
- танків – 1496,
- бойових броньованих машин – 3606,
- артилерійських систем – 752,
- РСЗВ – 239,
- засобів ППО – 98,
- літаків – 216,
- гелікоптерів – 181,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 611,
- крилатих ракет – 137,
- кораблів /катерів – 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2537,
- спеціальної техніки – 59.
Генштаб ЗСУ наголосив, що ці дані – приблизні. Підрахунок точної кількості ліквідованих ворогів ускладнюють інтенсивні бойові дії.