В Силах обороны Запорожского края сообщают, что за минувшие сутки, по состоянию на 23 часа 19 июня, оперативная обстановка в Запорожье не претерпела существенных изменений. Вооруженные Силы Украины продолжают стойко защищать государство от российского нашествия и удерживать границы.

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По данным ведомства, российские боевики не вели 19 июня активные боевые действия. Основные усилия россиян были направлены на перегруппировку собственных сил и для удержания ранее захваченных территорий, огневого поражения позиций наших войск, рассредоточения своих сил, чтобы избежать обстрелов со стороны украинских войск.

Противник продолжает концентрировать технику и личный состав в населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов и производить артиллерийские обстрелы населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения. Вероятность наступательных действий противника в направлении населенных пунктов Орехова, Гуляйполе, Каменское в течение ближайшего времени не отмечается,

– сообщили в Силах обороны.

В ведомстве отметили, что на всех рубежах Запорожья ведутся сдерживающие действия против оккупантов на линиях разграничения. Россияне вместо всей линии столкновения продолжает обстреливать позиции ВСУ и местной гражданской инфраструктуры при поддержке авиации, ствольной и реактивной артиллерии.

Украинские военные Сил обороны в Запорожье продолжают отвечать российским оккупантам и уничтожают его технику и личный состав.

За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили:

личного состава – 14 человек, 18 кафиров ранили;

3 боевых бронированных машин.

Кроме того, уничтожен один наблюдательный пункт, 1 опорный пункт вражеского взвода, и 1 блиндаж,

– заявили в Силах обороны.

Украинцы уничтожают кафиров ежедневно

Воздушные силы ВСУ 19 июня уничтожили вражеские ротную тактическую группу, опорный пункт и кучу техники. Наши бойцы приземлили очередной российский беспилотник. Украинские авиационные подразделения работают по многим направлениям.

Российские кафиры 19 июня потеряли:

беспилотный летательный аппарат, уничтоженный бойцами подразделения зенитных ракетных войск;

технику, личный состав ротной тактической группы и один из опорных пунктов, обезвредивших в результате авианалетов.

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