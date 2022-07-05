Согласно данным журналистов, неподалеку от Севастопольской бухты находятся несколько судов, принадлежащих к классу Bulk Carrier. Их используют для транспортировки сыпучих грузов. Речь также о зерновых культурах.

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Суда вывозят украинское зерно регулярно

Так, 4 июля стало известно о том, что от зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте Севастополя отплыл очередной российский балкер "Матрос Позинич". На нем, согласно данным журналистов, перевозили похищенное у украинцев зерно. Новое судно к тому же терминалу прибыло менее чем через час. Подобное наблюдалось и раньше. К примеру, 23 июня сразу два балкера находились вблизи зернового терминала.

Масштабы воровства украинского зерна впечатляют. К примеру, в течение мая 2022 года россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тысяч тонн зерна. Оно, по предварительным оценкам, могло обойтись более чем в два миллиарда гривен.

И вообще спутники Planet Labs фиксировали колонны зерновозов неоднократно в течение мая. С их помощью ворованное перевозили в оккупированный Крым. После этого зерно загружали на суда, которые стояли в терминале "Авлита" в Севастополе.



Колонны зерновозов транспортировали краденое зерно в Крым / Фото "Радио Свобода"

Это любопытно! В течение мая – июня в морской порт Севастополя прибыли по меньшей мере 12 судов, занимающихся перевозкой грузов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs.

Ни для кого не секрет, что из Крыма вывозится именно украинское зерно. Об этом не устают напоминать в Министерстве аграрной политики, а также продовольствия Украины.

Зерно привозят в Турцию

Сразу же заметим, что власти Турции всячески отрицают тот факт, что покупают украденное из Украины зерно. И хотя оккупанты выключают радары на своих судах, спутниковые снимки позволяют увидеть, что этот процесс достаточно регулярный. А вражеские суда постоянно прибывают в турецкие порты.

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Покупку Турцией ворованного украинского зерна подтверждают документы. В них говорится, что Россия якобы экспортирует в страну зерно из Крыма. Причем большими партиями. А вывозят его из того же порта "Авлита", куда и доставляют награбленное с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.



В Турцию привозят зерно с терминала "Авлита" / Фото Schames RFE

Например, тот же "Михаил Ненашев". Это судно трижды направлялось из Крыма в Турцию. Впервые этот балкер с помощью спутников удалось зафиксировать 15 апреля. Оно находилось вблизи порта "Авлита".

В течение трех дней лодка оставалась незаметной для систем мониторинга, ведь в ней отключили радар. Но это не помешало системе официального мониторинга Marine Traffic сравнить данные. Так, на момент вхождения в порт "Михаил Ненашев" был "в балласте" – пустым. После выхода стал загружен. А уже 22 апреля он прибыл в турецкий порт Дериндже. Через четыре дня, согласно данным системы, судно уже разгрузили.

Подобный рейс он выполнил в мае. 25 числа спутник снял его близ "Авлиты", а 26 – он вышел в море, но уже с включенным радаром. За считанные дни – 30 мая – балкер стал в порту Искендерун.



"Михаил Ненашев" регулярно вывозил в Турцию украинское зерно / Фото Schemes RFE

Третий "заход" он провел уже в июне. 14 числа он прибыл в ту же "Авлиту" пустой, а вскоре был наполнен украинским зерном. 18 июня радары показали, что судно находится в районе Керченского пролива и движется в Турцию. А уже 25 числа оно прибыло в частный порт MMK Metalurji вблизи того же Искендеруна. Там его сфотографировал журналист Осман Пашаев.



Судно Finikia из Сирии также возило зерно в Турцию из Крыма / Фото Schemes RFE

Похожая ситуация и с судном Finikia, принадлежащим Сирии. Оно тоже несколько раз прибывало в Крым и вывозило зерно оттуда в Турцию.

Заметим, что власти Турции сообщают о том, что проводят расследование относительно украденного у Украины зерна. В то же время, в стране отметили, что не наблюдали ни одной такой поставки со стороны временно оккупированного Крыма.

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