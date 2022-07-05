Согласно данным журналистов, неподалеку от Севастопольской бухты находятся несколько судов, принадлежащих к классу Bulk Carrier. Их используют для транспортировки сыпучих грузов. Речь также о зерновых культурах.
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Суда вывозят украинское зерно регулярно
Так, 4 июля стало известно о том, что от зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте Севастополя отплыл очередной российский балкер "Матрос Позинич". На нем, согласно данным журналистов, перевозили похищенное у украинцев зерно. Новое судно к тому же терминалу прибыло менее чем через час. Подобное наблюдалось и раньше. К примеру, 23 июня сразу два балкера находились вблизи зернового терминала.
Масштабы воровства украинского зерна впечатляют. К примеру, в течение мая 2022 года россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тысяч тонн зерна. Оно, по предварительным оценкам, могло обойтись более чем в два миллиарда гривен.
И вообще спутники Planet Labs фиксировали колонны зерновозов неоднократно в течение мая. С их помощью ворованное перевозили в оккупированный Крым. После этого зерно загружали на суда, которые стояли в терминале "Авлита" в Севастополе.
Колонны зерновозов транспортировали краденое зерно в Крым / Фото "Радио Свобода"
Ни для кого не секрет, что из Крыма вывозится именно украинское зерно. Об этом не устают напоминать в Министерстве аграрной политики, а также продовольствия Украины.
Зерно привозят в Турцию
Сразу же заметим, что власти Турции всячески отрицают тот факт, что покупают украденное из Украины зерно. И хотя оккупанты выключают радары на своих судах, спутниковые снимки позволяют увидеть, что этот процесс достаточно регулярный. А вражеские суда постоянно прибывают в турецкие порты.
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Покупку Турцией ворованного украинского зерна подтверждают документы. В них говорится, что Россия якобы экспортирует в страну зерно из Крыма. Причем большими партиями. А вывозят его из того же порта "Авлита", куда и доставляют награбленное с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
В Турцию привозят зерно с терминала "Авлита" / Фото Schames RFE
Например, тот же "Михаил Ненашев". Это судно трижды направлялось из Крыма в Турцию. Впервые этот балкер с помощью спутников удалось зафиксировать 15 апреля. Оно находилось вблизи порта "Авлита".
В течение трех дней лодка оставалась незаметной для систем мониторинга, ведь в ней отключили радар. Но это не помешало системе официального мониторинга Marine Traffic сравнить данные. Так, на момент вхождения в порт "Михаил Ненашев" был "в балласте" – пустым. После выхода стал загружен. А уже 22 апреля он прибыл в турецкий порт Дериндже. Через четыре дня, согласно данным системы, судно уже разгрузили.
Подобный рейс он выполнил в мае. 25 числа спутник снял его близ "Авлиты", а 26 – он вышел в море, но уже с включенным радаром. За считанные дни – 30 мая – балкер стал в порту Искендерун.
"Михаил Ненашев" регулярно вывозил в Турцию украинское зерно / Фото Schemes RFE
Третий "заход" он провел уже в июне. 14 числа он прибыл в ту же "Авлиту" пустой, а вскоре был наполнен украинским зерном. 18 июня радары показали, что судно находится в районе Керченского пролива и движется в Турцию. А уже 25 числа оно прибыло в частный порт MMK Metalurji вблизи того же Искендеруна. Там его сфотографировал журналист Осман Пашаев.
Судно Finikia из Сирии также возило зерно в Турцию из Крыма / Фото Schemes RFE
Похожая ситуация и с судном Finikia, принадлежащим Сирии. Оно тоже несколько раз прибывало в Крым и вывозило зерно оттуда в Турцию.
Заметим, что власти Турции сообщают о том, что проводят расследование относительно украденного у Украины зерна. В то же время, в стране отметили, что не наблюдали ни одной такой поставки со стороны временно оккупированного Крыма.
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