На Запорожском направлении успех имеют ВСУ. Они дальше продвигаются. Оккупанты пытаются перегруппироваться. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира у Фейгина 5 июля, сообщает 24 канал.
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Из-под Запорожья перекидывают ресурсы на Херсонщину
Оккупанты бросают все минимальные запасы, какие у них есть. Две как минимум БТГ перешли на Херсонское направление (из Запорожского – 24 канал). Здесь по-прежнему продолжаются серьезные бои, артиллерийские. Где у них болит, туда перекидывают войска.
Советник главы ОП добавил, что мы все еще не видим резервов, прибывших из России. Видим только перекидывание ресурсов с одной части фронта на другую.
"Это грустно для думающей стороны, что еще наступает и пытается решить какие-то задачи", – отмечает Арестович.
ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов и отбили контратаку на Херсонщине
- Ночью 5 июля украинские защитники отбили контратаку усиленного взвода противника в Херсонской области. В частности, возле Лозового.
- Оккупанты потеряли БТР-82. Двое россиян погибли, еще 5 – получили ранения.
- Также украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению врага северо-западнее Правдиного. А ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили состав горюче-смазочных материалов врага на Херсонщине.
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