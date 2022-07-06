Основные и наиболее важные события нового дня войны 24 канал собрал в одном материале. Об актуальном на 6 июля читайте ниже.

К теме Ограничения для военнообязанных, взрывы на складах врага: основное за 132 день войны

05:29 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что российские военные массово гонят технику в Донецкую область. Установить тотальный контроль над этой областью – цель врага №1. В этом он убежден.

04:07 В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе. За прошедшие сутки наши военные уничтожили:

18 оккупантов,

2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С",

1 зенитную установку 23-го калибра,

1 гаубицу "Мста-Б",

5 единиц бронированной и автомобильной техники,

2 склада боеприпасов.

В то же время следует понимать, что акватория Черного моря все еще несет угрозу. Да, враг там дислоцировал корабли с 32 ракетами. Речь идет о:

3 надводных,

2 подводных,

1 большом десантном корабле.

03:22 Во время воздушной тревоги взрывы слышали в Одессе. Местные телеграм-канал сообщают, что на побережье города могло работать ПВО. Сами же взрывы не были сильными, но гулкими и протяженными.

02:50 На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Напомним, что риск ракетных ударов все еще очень высок, поэтому не игнорируйте, пожалуйста, сирены. Отправляйтесь немедленно к укрытию, ведь это может спасти вам жизнь.

02:10 Ирина Верещук рассказала, как депортированным украинцам выбраться из России. Она назвала направления, которые могут использовать наши земляки. Теперь они могут вернуться в Украину через:

Эстонию – город Нарва;

Латвию;

через паромную переправу из Финляндии;

через Грузию, если уезжают из временно оккупированного Крыма.

00:24 Около 00:14 в Харькове раздалась воздушная тревога. Вскоре в городе слышались взрывы. По нему враг атаковал с территории России. Горожане сообщили о по меньшей мере 5 взрывах.

00:12 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал призывы предоставить областному центру больше средств ПВО. Он отметил, что враг действительно выпускает по городу бешеное количество ракет. Но в то же время следует понимать, что в области ПВО работает. В то же время глава ОВА подчеркнул, что оборона работает, ведь над городом уже не летают ни самолеты, ни вертолеты.