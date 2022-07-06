Основні й найбільш важливі події нового дня війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про актуальне на 6 липня, читайте нижче.

До теми Обмеження для військовозобов'язаних, вибухи на складах ворога: основне за 132 день війни

08:54 У Генштабі ЗСУ поділились актуальними даними про втрати ворога. Так, від початку повномасштабного вторгнення вдалось ліквідувати 36 500 російських бійців.



Актуальні втрати ворога станом на 6 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:46 ЗСУ вдалось знищити ворожі "Урагани". Ними окупанти планували бити по мирному населенню. На щастя, ефективна та злагоджена робота наших військових не дозволила реалізувати ворожий задум.

08:44 В Інституті з вивчення війни наголосили на тому, що плани Путіна не змінились. Вони розповіли, якою є наступна мета Кремля після захоплення Луганщини. Не складно зрозуміти, що ворог піде далі. Мовиться про бажання захопити всю територію нашої держави.

08:29 Українські військові врятували вівчарку. Собаку російські загарбники розмалювали фарбою, а також морили голодом. Зараз чотирилапа у безпеці, адже наші захисники про неї подбали.

07:59 У боях за Лисичанськ героїчно загинув командир білоруського батальйону "Волат" з позивним "Брест". Він з перших днів повномасштабного вторгнення стояв пліч-о-пліч з нашими військовими, обороняючи Україну від ворога.

07:02 У Генштабі ЗСУ поділились ранковим зведенням від 6 липня. Коротко про головне у ньому:

ЗСУ завдали ворогові значних втрат неподалік Краматорська та Бахмута, через що окупантам довелось відійти;

також наші військові жорстко придушили наступ загарбників у напрямку Лозового на Півдні.

06:48 Олексій Арестович розповів про ситуацію на Херсонщині. Згідно зі словами радника глави Офісу Президента, ворог наразі займається перекиданням військових із Запоріжжя. Що ж стосується резервів із Росії, то вони наразі не йдуть.

05:29 Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті. Він підкреслив, що російські військові масово женуть техніку до Донеччини. Встановити тотальний контроль над цією областю – ціль ворона №1. У цьому переконаний він.

04:07 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні. Упродовж минулої доби наші військові знищили:

18 окупантів,

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",

1 зенітну установку 23-го калібру,

1 гаубицю "Мста-Б",

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів.

Водночас слід розуміти, що акваторія Чорного моря все ще несе загрозу. Так, ворог там дислокував кораблі з 32 ракетами. Мовиться про:

3 надводні,

2 підводні,

1 великий десантний корабель.

03:22 Під час повітряної тривоги вибухи чули в Одесі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на узбережжі міста могла працювати ППО. Самі ж вибухи не були потужними, але лункими та протяжними.

02:50 На всій території України була оголошена повітряна тривога. Нагадаємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий, тож не ігноруйте, будь ласка, сирени. Вирушайте негайно до укриття, адже це може врятувати вам життя.

02:10 Ірина Верещук розповіла, як депортованим українцям вибратись з території Росії. Вона назвала напрямки, які можуть використати наші земляки. Наразі вони можуть повернутись до України через:

Естонію – місто Нарва;

Латвію;

через паромну переправу з Фінляндії;

через Грузію, якщо виїжджають з тимчасово окупованого Криму.

00:24 Близько 00:14 у Харкові пролунала повітряна тривога. Невдовзі у місті чули вибухи. По ньому ворог атакував з території Росії. Містяни повідомили про щонайменше 5 вибухів.

00:12 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував заклики надати обласному центру більше засобів ППО. Він наголосив на тому, що ворог дійсно випускає по місту шалену кількість ракет. Але водночас слід розуміти, що в області ППО працює. Водночас очільник ОВА підкреслив, що оборона працює, адже над містом уже не літають ані літаки, ані вертольоти.