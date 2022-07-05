Отчаянная попытка оккупантов успеха не имела. Они лишились БТР-82. Двое оккупантов погибли, еще 5 – получили ранения.

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Вертолеты разбили скопление оккупантов

Украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного. Кроме того, отработали ракетно-артиллерийские подразделения. Они уничтожили состав горюче-смазочных материалов врага на Херсонщине.

Обстрелы оккупантов

Враг продолжает обстреливать территориальные общины вдоль линии столкновения.

Ночью они ударили "Калибром" по Покрову Никопольского района. Ракета прилетела по жилому дому. К счастью, жертв нет.

В очередной раз оккупанты обстреливали Николаевщину. Были попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры, возникли пожары. В селе Лиманы снаряд упал возле школы.

В Баштанке повреждено здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

В полдень россияне атаковали ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все 3 ракеты над морем.

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