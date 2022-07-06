На Запорізькому напрямку успіх мають ЗСУ. Вони далі просуваються. Окупанти намагаються перегрупуватися. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович під час прямого ефіру у Фейгіна 5 липня, повідомляє 24 канал.

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З-під Запоріжжя перекидають ресурси на Херсонщину

Окупанти кидають всі мінімальні запаси. які в них є. Дві як мінімум БТГ перейшли на Херсонський напрямок (із Запорізького – 24 канал) Тут, як і раніше тривають серйозні бої, артилерійські. Там їх болить, туди перекидають війська.

Радник голови ОП додав, що ми все ще не бачимо резервів, які прибули б з Росії. Бачимо тільки перекидання ресурсів з одної частини фронту на іншу.

"Це сумно для сторони, яка думає, що ще наступає і намагається вирішити якісь завдання", – зазначає Арестович.

ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів та відбили контратаку на Херсонщині