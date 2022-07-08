Мовиться про завод "Полімер" у Киселівці, розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

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Причина займання – поки невідома. Ймовірно, деталі повідомлять згодом.

Знищені склади окупантів

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що біля залізничного вокзалу в Херсоні партизани знищили склад з боєприпасами росіян. Крім того, вони записали окупантам "послання", наголосивши, що "українська ніч – близько".

На початку липня українські авіаційники теж завдали ударів по складах боєприпасів на Херсонщині та Запоріжжі. Вдарили по опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного, Давидового Броду.

ЗСУ просуваються

Українські сили просуваються одразу на кількох тактичних напрямках, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський у зверненні 6 липня.

До слова, мер Олешків Євген Рищук закликав місцевих жителів евакуюватись з Херсонщини й не бути живим щитом для ворога.

До речі – у Донецьку загорілася нафтобаза, а у Шахтарську демілітаризувався склад боєприпасів: відео