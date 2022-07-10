В материале 24 канала мы собрали самые главные события нового дня войны с захватчиками.

К теме Оккупанты намерены подтянуть резервы из Крыма, – ОК "Юг"

06:08 Россия мечтает полностью оккупировать Харьковскую область. Несмотря на то, что это очень маловероятно, гауляйтеры уже обнародовали флаг с двуглавым орлом. захватчики до сих пор извращают историю и заявляют, что Харьковщина якобы является частью России.

04:21 Взрывы раздались в двух городах Донбасса. Речь идет о временно оккупированных Харцызске и Шахтерске. На 5 утра 10 июля не известно, что именно повлекло за собой взрывы. Вероятно, это атака ВСУ по российским складам боеприпасов или провокация россиян.

04:12 Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. Около Чернобаевки 9 июля они дважды ударили по вражеским командным пунктам и составам.

03:47 Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Известно, что в городе начался пожар.

02:40 Во временно оккупированном Алчевске произошел мощный взрыв на местном пивзаводе. На территории этого предприятия оккупанты обустроили военный склад.

01:54 Алексей Резников поблагодарил США за ракетные системы HIMARS. Министр обороны Украины объяснил, что это оружие произвело огромное изменение на поле боя.

Новая помощь предусматривает 12 высокомобильных ракетных систем М142 HIMARS и ракеты к ним, а также тысячи единиц другого оружия.