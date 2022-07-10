У матеріалі 24 каналу ми зібрали найголовніші події нового дня війни з загарбниками.

До теми Окупанти мають намір підтягнути резерви з Криму, – ОК "Південь"

06:08 росія мріє повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом. загарбники досі перекручують історію та заявляють, що Харківщина буцімто є частиною росії.

04:21 Вибухи пролунали у двох містах Донеччини. Мовиться про тимчасово окуповані Харцизьк та Шахтарськ. На 5 ранку 10 липня не відомо, що саме спричинило вибухи. Ймовірно, це атака ЗСУ по російських складах боєприпасів або провокація росіян.

04:12 Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. Біля Чорнобаївки 9 липня вони двічі вдарили по ворожих командних пунктах та складах.

03:47 Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що у місті спалахнула пожежа.

02:40 У тимчасово окупованому Алчевську трапився потужний вибух на місцевому пивзаводі. На території цього підприємства окупанти облаштували військовий склад.

01:54 Олексій Резніков подякував США за ракетні системи HIMARS. Міністр оборони України пояснив, що ця зброя здійснила величезну зміну на полі бою.

Нова допомога передбачає 12 високомобільних ракетних систем М142 HIMARS та ракети до них, а також тисячі одиниць іншої зброї.