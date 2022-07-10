Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". Там розповіли про ситуацію в регіоні станом на вечір 9 липня – на 136 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.
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Окупанти хочуть перекинути сили з Криму
російські окупанти продовжують вести бойові дії по зайнятому рубежу оборони.
Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але наразі такого руху не зафіксовано,
– повідомило командування.
Там також пояснили, що окупанти:
- намагались обійти наші позиції диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб в районі Ольгіного, що на Херсонщині;
- хотіли прорватися в тил підрозділів, проте ЗСУ дали відсіч й вороги відступили.
Ворог атакував Кривий Ріг та Миколаїв
На світанку 9 липня російські окупанти влаштували "Ураган" 12-ма реактивними снарядами по Кривому Рогу. Відомо, що:
- суттєвих пошкоджень зазнав житловий район Інгулець;
- пошкоджено кілька будинків, автівок, міська інфраструктура;
- 2 людей загинули та 1 – поранена.
Майже одночасно обстрілу було піддано й Миколаїв. Знову використовували модифіковану зенітно-ракетну систему С-300 зі снарядами максимального осколкового ураження,
– пояснило ОК "Південь".
Додали також про наслідки атаки:
- пошкоджені понад 10 приватних осель;
- вороги влучили на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів, що зазнали суттєвих пошкоджень;
- постраждав склад овочевої бази;
- на щастя, всі люди вижили.
У Чорному морі досі десятки ракет ворога
У штормових умовах північно-західної частини Чорного моря досі перебуває корабельне угруповання російського флоту. Україні й надалі загрожує застосування:
- 20 крилатих ракет типу "Калібр";
- 3 великих десантних кораблів.
Останні новини з Півдня України
- 8 липня Ірина Верещук закликала людей виїжджати з Херсонщини та Запоріжжя. Це необхідно робити, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати територію. На цих землях будуть величезні бої.
- 9 липня у Миколаєві з'явились банери з написом, що херсонські партизани "бачать все". Про цих українців вже ходять легенди й саме вони стали найбільшим страхом росіян та колаборантів на окупованих територіях.
- У цей же день російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що в росії не знають, як діяти – кидати сили на Донеччину чи обороняти Херсон. Адже ЗСУ поступово просуваються в Херсонській області.
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