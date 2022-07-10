Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". Там розповіли про ситуацію в регіоні станом на вечір 9 липня – на 136 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.

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Окупанти хочуть перекинути сили з Криму

російські окупанти продовжують вести бойові дії по зайнятому рубежу оборони.

Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але наразі такого руху не зафіксовано,

– повідомило командування.

Там також пояснили, що окупанти:

намагались обійти наші позиції диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб в районі Ольгіного, що на Херсонщині;

хотіли прорватися в тил підрозділів, проте ЗСУ дали відсіч й вороги відступили.

Ворог атакував Кривий Ріг та Миколаїв

На світанку 9 липня російські окупанти влаштували "Ураган" 12-ма реактивними снарядами по Кривому Рогу. Відомо, що:

суттєвих пошкоджень зазнав житловий район Інгулець;

пошкоджено кілька будинків, автівок, міська інфраструктура;

2 людей загинули та 1 – поранена.

Майже одночасно обстрілу було піддано й Миколаїв. Знову використовували модифіковану зенітно-ракетну систему С-300 зі снарядами максимального осколкового ураження,

– пояснило ОК "Південь".

Додали також про наслідки атаки:

пошкоджені понад 10 приватних осель;

вороги влучили на територію автотранспортного підприємства, де у внутрішньому дворі перебували десятки цивільних автівок й автобусів, що зазнали суттєвих пошкоджень;

постраждав склад овочевої бази;

на щастя, всі люди вижили.

У Чорному морі досі десятки ракет ворога

У штормових умовах північно-західної частини Чорного моря досі перебуває корабельне угруповання російського флоту. Україні й надалі загрожує застосування:

20 крилатих ракет типу "Калібр";

3 великих десантних кораблів.

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