Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Юг". Там рассказали о ситуации в регионе по состоянию на вечер 9 июля – на 136 день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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Оккупанты хотят перебросить силы из Крыма

российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занятому рубежу обороны.

Есть информация о подтягивании в перспективе резервов с Крымского полуострова, но пока такое движение не зафиксировано,

– сообщило командование.

Там также объяснили, что оккупанты:

пытались обойти наши позиции диверсионно-разведывательной группой до 10 человек в районе Ольгиного Херсонской области;

хотели прорваться в тыл подразделений, однако ВСУ дали отпор и враги отступили.

Враг атаковал Кривой Рог и Николаев

На рассвете 9 июля российские оккупанты устроили "Ураган" 12 реактивными снарядами по Кривому Рогу. Известно, что:

существенные повреждения получил жилой район Ингулец;

повреждены несколько домов, автомобилей, городская инфраструктура;

2 человека погибли и 1 – ранен.

Почти одновременно обстрелу был подвергнут и Николаев. Вновь использовали модифицированную зенитно-ракетную систему С-300 со снарядами максимального осколочного поражения,

– объяснило ОК "Юг".

Добавили также о последствиях атаки:

повреждения получили более 10 частных домов;

враги попали на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов, получивших существенные повреждения;

пострадал склад овощной базы;

к счастью, все люди выжили.

В Черном море до сих пор десятки ракет врага

В штормовых условиях северо-западной части Черного моря до сих пор находится корабельная группировка российского флота. Украине и в дальнейшем угрожает применение:

20 крылатых ракет типа "Калибр";

3 больших десантных корабля.

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