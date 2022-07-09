Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что в России не знают, как действовать – бросать силы на Донетчину или защищать Херсон.

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По словам Фейгина, создается впечатление, что разведка доносит о том, что все ближе контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении.

Украина действительно имеет такие намерения – сорвать "референдум" в оккупированном Херсоне и символически освободить главный региональный центр, захваченный оккупантами,

– заявил он.

Правозащитник говорит, что такая информация есть. Он объясняет, что путин может разместить войска возле Славянска и Краматорска, начнет там воевать, а ВСУ в это время освободят Херсон. И что тогда?

По его мнению, это может быть одной из причин "оперативной паузы" россиян. Он говорит, что в Кремле не понимают, что делать.

Мне кажется, что там сейчас решают вопрос идти в оборону и ждать, но американцы могут еще подвести HIMARS, или не ждать. Там тоже сидят с карандашом и предполагают, что можно сделать,

– считает Фейгин.

Он добавил, что это трудный вопрос и какое-то время он будет решаться. Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни масштабных действий не будет.

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К слову, украинские воины продолжают наносить мощные потери оккупантам. Так, в Херсонской области ВСУ осуществили успешную атаку – удалось ликвидировать 200 оккупантов, 6 зенитно-ракетных комплексов "Панцирь" и самоходную артиллерийскую установку "Акация".