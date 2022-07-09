Партизанський рух на тимчасово окупованих територіях створює росіянам чимало проблем. Через страх помсти зрадники бояться йти на співпрацю з ворогом, а канали постачання ворога руйнуються один за одним.

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Спротив у Херсоні

У Миколаєві з'явилися білборди зі знаком партизанського руху. Вони яскраво натякають: у сусідньому Херсоні рух опору дуже активно діє та бачить усіх та усе. Жодному російському окупанту, колаборанту та зраднику не вдасться уникнути покарання за злочини проти українців.

Плакати партизанів на вулицях Миколаєва: фото "Вісті Миколаєва"

Війна росії з Україною: останні новини

Мешканців Херсонської області закликали готуватися до контрнаступу ЗСУ. Ворог зробить усе можливе для того, щоб прикритися мирним населенням, тому тут є два виходи: або евакуюватися за першої ж ліпшої нагоди, або облаштовувати укриття та готуватися до активних бойових дій. ЗСУ діють дуже ювелірно та обережно, але турбота про свою безпеку ніколи не була зайвою.

У славнозвісній Чорнобаївці ворог продовжує зазнавати втрат. ЗСУ успішно завдали удару по ворогу вже 25 разів, масштабна пожежа та детонація снарядів ворога тривають досі.

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