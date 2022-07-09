Про жахливий день розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що під час обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці.

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Рятувальники завершили обстежувати територію обстрілу

Молода дівчина померла вже у лікарні – від важких травм. Постраждали ще троє осіб, у них – осколкові поранення.

До вечора рятувальники обстежили територію обстрілу. Руйнувань зазнали зо півтора десятка будинків: пошкоджені фасади, вікна та балкони, кілька автомобілів. Фахівці ліквідували аварію на газовій мережі – через потрапляння снарядів. Також полагодили електричну підстанцію.

З РСЗВ ворог вдарив по Криворізькому району

Ввечері російські війська гатили з реактивних систем залпового вогню біля населеного пункту Радушне, що у Криворізькому районі. Відомо про три "прильоти". За попередньою інформацією, жертв немає, проте дані щодо наслідків удару ще уточнюють.

Сьогодні російські окупаційні війська вчинили черговий злочин проти людяності. Вкотре показали, що росія – це країна, яка фінансує тероризм і повинна бути ізольована від усього цивілізованого світу,

– написав Лукашук.

Зверніть увагу! Після обстрілу Нікопольського району 8 липня рятувальники виявили понад 10 воронок та уламки від "Градів".

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Обстріли росіянам Дніпропетровщини: останні новини

6 липня росіяни вдарили по Покровську. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, один з них – у важкому стані.

По Дніпру та області 5 липня вороги запустили одразу 7 ракет "Калібр". Шість з них вдалось збити нашим силам ППО.

Масований ракетний удар завдали по Дніпру і 28 червня. Тоді українські військові ліквідували 4 з 6 ракет.

Дивіться у відео – удар по Кривому Рогу: