За словами рятувальників, внаслідок російського удару обірвалося життя 41-річної жінки.

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Вона отримала осколкові поранення не сумісні с життям. Водночас поранення отримали ще 2 людей. Наразі вони перебувають у лікарні. Дівчина 20-років перебуває у важкому стані, а 43-річний чоловік має середні ураження.

Куди влучили окупанти

Ворожі снаряди поцілили по школі. В будівлі вибиті вікна та розбито дах. Легковий автомобіль, що стояв поряд, згорів вщент.

Також пошкоджені кілька житлових будинків. На подвір'ях трьох приватних будинків знайшли безпечні уламки боєприпасів. Рятувальники продовжують обстежувати територію.

Наслідки ворожого удару по Кривому Рогу з "Градів" / Фото ДСНС

Невдовзі атаку прокоментував глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він підкреслив, що ранок для містян не був добрим. Високопосадовець зауважив, що ворог випустив цілу касету ракет з "Ураганів".

Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський прибув до Дніпропетровської області. Президент України відвідав передові позиції в регіоні, а також провів нараду.

Він побував у рідному для себе Криворізькому районі. Під час наради обговорив з представниками місцевої влади ситуацію в регіоні, стан справ у військових частинах, а також підрозділах.

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