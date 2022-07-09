По словам спасателей, в результате российского удара оборвалась жизнь 41-летней женщины.

Важно После визита Зеленского оккупанты ударили по Кривому Рогу из "Градов": есть погибшие и пострадавшие

Она получила осколочные ранения не совместимые с жизнью. В то же время ранения получили еще 2 человека. В настоящее время они находятся в больнице. Девушка 20-лет находится в тяжелом состоянии, а 43-летний мужчина имеет средние поражения.

Куда попали оккупанты

Вражеские снаряды попали по школе. В здании выбиты окна и разбита крыша. Стоявший рядом легковой автомобиль сгорел дотла.

Также повреждены несколько жилых домов. Во дворах трех частных домов обнаружили безопасные обломки боеприпасов. Спасатели продолжают обследовать территорию.

Последствия вражеского удара по Кривому Рогу из "Градов" / Фото ГСЧС

Вскоре атаку прокомментировал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он подчеркнул, что утро для горожан не было хорошим. Высокопоставленный чиновник отметил, что враг выпустил целую кассету ракет из "Ураганов".

Отметим, что накануне Владимир Зеленский прибыл в Днепропетровскую область. Президент посетил передовые позиции в регионе, а также провел совещание.

Он побывал в родном для себя Криворожском районе. В ходе совещания обсудил с представителями местных властей ситуацию в регионе, положение дел в воинских частях, а также подразделениях.

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