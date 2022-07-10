Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку сложно производить точные подсчеты во время активных боевых действий.

К теме ВСУ дважды ударили по командным пунктам и составам врага возле Чернобаевки: ситуация на Юге

Свежие потери оккупантов

За прошедшие сутки, 9 июля, наши защитники и защитницы ликвидировали около 3 танков, 9 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 1 вертолет, 2 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В Генштабе отмечают, что новые данные уточняются.

Общие потери врага по состоянию на 10 июля

Итак, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли:

Личного состава – 37 300,

Танцев – 1 641,

Боевых бронированных машин – 3 823,

Артиллерийских систем – 834,

РСЗО – 247,

Средств ПВО – 108,

Самолетов – 217,

Вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,

Крылатых ракет – 155,

Кораблей и катеров – 15,

Автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,

Специальной техники – 66.

Потери врага на 10 июля / Генштаб ВСУ

Кстати, во временно оккупированном Алчевске произошел мощный взрыв на местном пивзаводе, где оккупанты обустроили военный склад. Пока неизвестно, организовали ли "хлопок" ВСУ. Но интересно, что оккупанты не верят в то, что это могли сделать украинцы и думают, что это сделали свои же.

Вас может заинтересовать – как морпехи устраивают засады: смотрите видео