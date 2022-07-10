Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку сложно производить точные подсчеты во время активных боевых действий.
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Свежие потери оккупантов
За прошедшие сутки, 9 июля, наши защитники и защитницы ликвидировали около 3 танков, 9 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 1 вертолет, 2 БПЛА и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Вчера наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В Генштабе отмечают, что новые данные уточняются.
Общие потери врага по состоянию на 10 июля
Итак, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли:
- Личного состава – 37 300,
- Танцев – 1 641,
- Боевых бронированных машин – 3 823,
- Артиллерийских систем – 834,
- РСЗО – 247,
- Средств ПВО – 108,
- Самолетов – 217,
- Вертолетов – 188,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676,
- Крылатых ракет – 155,
- Кораблей и катеров – 15,
- Автомобильной техники и автоцистерн – 2 694,
- Специальной техники – 66.
Потери врага на 10 июля / Генштаб ВСУ
Кстати, во временно оккупированном Алчевске произошел мощный взрыв на местном пивзаводе, где оккупанты обустроили военный склад. Пока неизвестно, организовали ли "хлопок" ВСУ. Но интересно, что оккупанты не верят в то, что это могли сделать украинцы и думают, что это сделали свои же.
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