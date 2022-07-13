Будівлі, яку ворог використовував для зберігання зброї, більше не існує. Ба більше, на її місці тепер можна побачити величезний кратер.

Читайте також Потужний обстріл Донеччини та вирішення експорту українського зерна: основне за 140 день війни

Був склад – і нема

Зауважимо, що світлину зробили 12 липня. Якщо порівнювати зі знімками, зробленими кілька днів тому, то можна побачити, якою за масштабами була споруда. А відео, яке ми вам покажемо далі, розповість про ту кількість зброї, яку там ворог зберігав.



Супутниковий знимок знищеного ворожого складу у Новій Каховці / Знимок Planet

Блогер Макаров з "ДНР" не поміркував над тим, що став спільником ЗСУ. Саме завдяки йому вдалось побачити, що ворог приміщення складу переобладнав під сховище для боєприпасів. Оскільки відео він гордо опублікував у мережі, то невдовзі мешканці Нової Каховки мали можливість насолодитись святковим феєрверком.

Як окупанти на "складі селітри" зброю перекладали: дивіться відео

Зауважимо, що інформація про вибух на складі з боєприпасами з'явилась ввечері 11 липня. Тоді речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про те, що в тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи. Самі ж містяни розповіли, що це здетонували боєкомплекти російських загарбників.

Феєрверк був святковим

Відповідну інформацію невдовзі підтвердив глава Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зауважив, що росіяни так старались привезти якомога більше зброї, що завдяки цьому вдалось зробити видовищний феєрверк на ніч.

Невдовзі місцева "влада" вирішила бодай якось викрутитись. Мовляв, українські військові влучили у склад з селітрою. Це й породило справжній мем, адже мешканці Нової Каховки на власні очі бачили детонацію саме боєприпасів.

Зауважимо, що втрати ворога лише зростають. Станом на 13 липня ЗСУ вдалось ліквідувати вже 37 570 ворогів. Цифра ця приблизна, адже достеменно підрахувати втрати загарбників на полі бою просто неможливо.

Крім того, на балансі "другої армії світу" значно скоротилась кількість техніки. На брухт уже перетворили 1 649 танків, 839 артилерійських систем, 247 РСЗВ, 109 одиниць засобів ППО.

А ще окупанти збідніли на 217 літаків, 188 гелікоптерів, 678 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 суден, 2 704 автомобілі й автоцистерни та 67 одиниць спецтехніки.

Тим часом Польща передала Україні ще більше зброї: дивіться відео