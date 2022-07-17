Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він каже, що вибухи лунали не в самій Чорнобаївці, а поблизу – на станції "Чорнобаївка".

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Там була закинута птахофабрика, де російські військові облаштували склад.

Окупанти всюди, де є можливість мати під контролем якісь заводи чи гаражі, використовують під свої склади. І там, де це розвідали, ЗСУ роблять таку "демілітаризацію" росіян,

– пояснив Молчанов.

За його словами, вибухи почалися від 16 липня з інших частин Чорнобаївки, не в аеропорту, бо там вже немає нічого живого.

Активіст розповів, що диспетчерська башта та будівля залу очікувань аеропорту були повністю знищені, і не так влучанням від ЗСУ, як детонацією боєприпасів.

Тому в якості складів аеропорт у Чорнобаївці окупанти вже не можуть використовувати.

"ЗСУ приступили до знищення складів навколо аеропорту, бо це місце було вигідне окупантам… Чорнобаївка досі залишається таким важливим місцем зберігання окупантами боєприпасів, але вони основну ставку зараз зроблять на Херсон, де в них є запаси", – додав він.

На думку Молчанова, на черзі зараз буде знищення складів окупантів в самому Херсоні.

Херсонський активіст про вибухи на складах окупантів у Чорнобаївці: відео



До слова, жителі Чорнобаївки та Херсона почули вибухи зранку 9 липня. З'ясувалося, що там підірвалися військові склади окупантів. Небо над Чорнобаївкою затягнув густий дим. росіяни панічно запускали ППО та підняли у небо авіацію, але це їм не допомогло.

Активіст Володимир Молчанов розповів, що херсонці бачили зі свого міста велику пожежу й чули детонації – влучання зафіксували у Чорнобаївському аеропорту. Він розташований не в самій Чорнобаївці, а неподалік – на північний захід від Херсона.