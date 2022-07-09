Місцеві жителі повідомляють, що, ставши очевидцями "усіх серій Чорнобаївки" таких сильних вибухів, як нині, ще ніколи не чули.

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Небо над Чорнобаївкою охопив дим. Пожежу добре видно і з Херсону.

Що трапилось

Зранку 9 липня мешканці Чорнобаївки та Херсону почули вибухи.

Спершу "прилетіло" близько 8 ранку. За попередньою інформацією, підірвалися склади окупантів. Містяни чують, як снаряди детонують і досі.

Близько 9 ранку "прильоти" повторилися. Є ще одне влучання, проте вже в інше місце. Місцеві жителі не можуть зрозуміти, куди саме "прилетіло", адже звуки вибухів значно сильніші, ніж зазвичай.

Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає, але вже є реакція речника Одеської ОВА Сергія Братчука. За його словами, "вийшла нова серія легендарного серіалу"

Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти,

– написав він.

Окупанти панічно запускають ППО

Окупанти переполошилися й намагаються врятувати свої запаси. На фоні вибухів у небі видніються масові запуски ракет – почала працювати ППО. Також вони підняли у небо авіацію.



Окупанти в паніці запустили ППО / Скриншот з відео

Додамо, що днем раніше, 8 липня, неподалік Чорнобаївки теж пролунало багато вибухів. Згодом стало відомо, що українські військові вгатили по ворогові в Новій Каховці, знищивши ППО, БК та ліквідувавши кілька десятків живої сили окупантів.

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