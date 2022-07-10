В ОК "Південь" зауважили, що ситуація в операційні зоні – складна, але контрольована. російські окупанти продовжують бойові дії із зайнятих позицій.

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ЗСУ двічі вдарили по скупченнях росіян у Чорнобаївці

Через значні втрати, яких окупанти зазнали за останній тиждень, у підрозділах російських військ в Херсонській області спостерігають значне погіршення морально-психологічного стану. Протягом дня 9 липня вороги завдали 1 ракетного та 1 авіаційного удару:

Гелікоптером Ка-52 вдарили по урочищу Плотницькому. Втрат, на щастя, не було.

Зі "Смерчу" випустили 7 ракет по селищу Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат також не було.

Водночас у районі Чорнобаївки українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали 2 вогневих ударів по:

командних пунктах,

скупченню техніки,

польових складах боєприпасів окупантів.

Наразі втрати росіян уточнюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Захисники знищили купу ворожої техніки

Загалом українські захисники за добу знищили:

58 окупантів,

2 гаубиці "Мста-Б",

автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель",

3 одиниці броньованої техніки,

12 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, наші бійці спопелили 4 ворожі склади боєприпасів:

1 – на Миколаївщині,

3 – на Херсонщині.

Остаточні втрати противника наразі уточнюють.

Зверніть увагу! Окупанти лишили на варті північно-західної частини Чорного моря 2 кораблі-ракетоносії із понад 15 "Калібрами" на борту, а також 3 великі десантні кораблі. Тому захисники закликали цивільних не наражати себе на небезпеку, не відвідувати закриті ділянки узбережжя та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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