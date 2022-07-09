Російські окупанти не припиняють спроб ведення повітряної розвідки за допомогою своїх безпілотників. Зібрати корисні дані їм вдається вкрай рідко.
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Знищення російських безпілотників як подарунок на День народження
У повітряному командуванні "Центр" повідомили про те, що нашим героям вдалося знищити три ворожі безпілотники. Один зенітний ракетний полк збили вчора, ще два – сьогодні.
Цікаво, що сьогоднішнє "приземлення" ворожих БПЛА здійснив офіцер зенітного ракетного полку, який святкує День народження і лише цього року закінчив ВВНЗ. Воїн не лише швидко адаптувався у полку, а й зробив собі гарний подарунок на уродини.
Знищення БПЛА росіян: відео
Війна росії з Україною: останні події
- росіяни вже давно втратили рештки здорового глузду, але їхні заяви продовжують дивувати. Зокрема, вони почали лякати Україну та світ тим, що якщо їх визнають державою-спонсором тероризму, то вони впродовж трьох днів завдадуть потужного ракетно-бомбового удару по Україні та знищать усі великі міста. Зрозуміло, що в черговий хворий блеф окупантів вже ніхто не вірить.
- Мешканцям Херсонщини потрібно готуватися до контрнаступу ЗСУ. За можливості їм необхідно покинути регіон, або знайти укриття, облаштувати його та готуватись до активних боїв.
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