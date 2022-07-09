Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що знищення складів з боєприпасами сповільнює ворога.

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За його словами, судячи з того, як довго детонують снаряди на знищених складах окупантів, там все таки є боєприпаси і серйозні боєкомплекти.

Мусієнко наголосив, що це сповільнює наступальну активність російської армії. Вони змушені вирішувати логістичні забезпечення.

Я постійно говорю, що це (логістика – 24 канал) слабке, хворе місце та проблема російських військ, яку вони не вирішать у найближчому майбутньому. Просто тому, що вони не можуть,

– заявив експерт.

Він каже, що окупанти не мають можливості використовувати залізницю для забезпечення військ.

Мусієнко зазначив, що це дійсно сповільнює просування противника.

"Але треба розуміти, що, на жаль, зупинити наступ ворога лише знищенням складів можна лише на певний період. Адже російські підрозділи знайдуть, куди розмістити склади з боєприпасами", – вважає він.

На його думку, це займе у них певний час та створить проблеми, але це повноцінно не зупиняє наступ окупантів.

Для того, щоб зупинити активність росіян, щоб вони не могли вести будь-які наступальні дії – треба бити вглиб території від 100 і далі кілометрів, знищуючи середній тил забезпечення,

– зауважив Мусієнко.

Він запевняє, що тоді в них будуть виникати серйозні проблеми з логістикою, вони будуть шукати шляхи вирішення, а це дозволить нам зняти напругу по артобстрілам українських міст та знищити певні об'єкти противника.

Експерт підсумував, що ця стратегія серйозно сповільнить просування ворога. Також він підрахував, що на доукомплектування росіянам потрібно щонайменше 3 тижні.

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