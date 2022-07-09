Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что уничтожение складов с боеприпасами замедляет врага.
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По его словам, судя по тому, как долго детонируют снаряды на уничтоженных складах оккупантов, там все же есть боеприпасы и серьезные боекомплекты.
Мусиенко подчеркнул, что это замедляет наступательную активность русской армии. Они вынуждены решать логистические обеспечения.
Я постоянно говорю, что это (логистика – 24 канал) слабое, больное место и проблема российских войск, которую они не решат в ближайшем будущем. Просто потому, что они не могут,
– заявил эксперт.
Он говорит, что оккупанты не имеют возможности использовать железную дорогу для обеспечения войск.
Мусиенко отметил, что это действительно замедляет продвижение противника.
"Но нужно понимать, что, к сожалению, остановить наступление врага уничтожением складов можно только на определенный период. Ведь российские подразделения найдут, куда разместить склады с боеприпасами", – считает он.
По его мнению, это займет у них время и создаст проблемы, но это полноценно не останавливает наступление оккупантов.
Для того чтобы остановить активность россиян, чтобы они не могли вести какие-либо наступательные действия – нужно бить вглубь территории от 100 и далее километров, уничтожая средний тыл обеспечения,
– заметил Мусиенко.
Он уверяет, что тогда у них будут возникать серьезные проблемы с логистикой, они будут искать пути решения, что позволит нам снять напряжение по артобстрелам украинских городов и уничтожить определенные объекты противника.
Эксперт подытожил, что эта стратегия серьезно замедлит продвижение врага. Также он подсчитал, что на доукомплектование россиянам требуется не менее 3 недель.
Уничтожение складов оккупантов: последние новости
- Утром 9 июля жители Чернобыевки и Херсона услышали взрывы. Выяснилось, что подорвались склады оккупантов. Горожане слышат, как снаряды детонируют до сих пор.
- 8 июля неподалеку от Чернобаевки тоже прогремело много взрывов. Впоследствии стало известно, что украинские военные ударили по врагу в Новой Каховке, уничтожив ПВО, БК и ликвидировав несколько десятков живой силы оккупантов.
- Также недавно у железнодорожного вокзала во временно оккупированном Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян. Они записали оккупантам "послание", предупредив их о том, что "украинская ночь – близко".
- На этой неделе украинские военные взорвали несколько больших складов боеприпасов врага. В частности, гигантский склад взорвался в оккупированном Донецке, который враг разместил на территории "КАМАЗ-Центра".