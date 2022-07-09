Российские оккупанты не прекращают попыток ведения воздушной разведки с помощью своих беспилотников. Собрать полезные данные им удается очень редко.

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Уничтожение российских беспилотников как подарок в День рождения

В воздушном командовании "Центр" сообщили о том, что нашим героям удалось уничтожить три вражеских беспилотника. Один зенитный ракетный полк сбили вчера, еще два – сегодня.

Интересно, что сегодняшнее "приземление" вражеских БПЛА совершил офицер зенитного ракетного полка, который празднует День рождения и только в этом году окончил ВУЗ. Воин не только быстро адаптировался в полку, но и сделал себе хороший подарок на день рождения.

Уничтожение БПЛА россиян: видео

Война россии с Украиной: последние события

россияне уже давно потеряли остатки здравого смысла, но их заявления продолжают удивлять. В частности, они начали пугать Украину и мир тем, что если их признают государством-спонсором терроризма, то они в течение трех дней нанесут мощный ракетно-бомбовый удар по Украине и уничтожат все крупные города. Понятно, что в очередной больной блеф оккупантов уже никто не верит.

Жителям Херсонщины нужно готовиться к контрнаступлению ВСУ. По возможности им необходимо покинуть регион или найти укрытие, обустроить его и готовиться к активным боям.

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