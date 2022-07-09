Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что такой вброс является пропагандой для внутреннего потребителя, то есть для россиян.
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В России снова взялись говорить о "3 днях"
Сергей Братчук отреагировал на сообщение, в котором говорится, что россия в случае международного признания страной-террористом "объявит войну" Украине и за 3 дня, то есть 72 часа "уничтожит" Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев, а также аэропорты, железную дорогу и вообще "будут атаковать ракетами всю Украину".
А еще пропагандисты угрожают, что якобы ДРГ в Киеве "задержат все государственное руководство", а будет помогать в войне Беларусь. И конечно не обошлось без угроз "потерять государственность навсегда".
Представитель Одесской ОВА заявил, что этот вброс является пропагандистской фигней и фейком. Кроме того, Братчук отметил, что в перечне городов, которым угрожают уничтожением, нет Одессы.
А я вам скажу, почему не упоминали Одессу – потому, что на море они (россияне – 24 канал) уже получили "люлей". Получат и еще раз,
– подчеркнул Братчук.
Братчук о вбросе россиян об "объявлении войны": смотрите видео
Почему вброс россиян является очередным произведением пропаганды
Война России с Украиной продолжается с 2014 года, когда страна-агрессор оккупировала украинский полуостров Крым и ввела часть своих войск на Донбасс и поддерживая боевиков захватила часть Донецкой и Луганской областей.
Новая фаза войны началась 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. Полномасштабная война длится уже 136 дней, однако в России до сих пор боятся этого слова и потому называют ее "спецоперацией".
Начав новый этап войны с Украиной 24 февраля, российские пропагандисты говорили о том, что Киев якобы рухнет за 3 дня. В то же время, наступление на Киевщину происходило со стороны беларуси.
Ежедневно украинские города и села испытывают ракетные удары. Значительную часть ракет сбивают силы ПВО. Поэтому когда пропагандисты говорят об "объявлении войны", это означает лишь отказ от слова "спецоперация".
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