В эфире 24 канала советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что коллаборант был расстрелян.

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Он отметил, что этот случай не обошла стороной российская пропаганда. Оккупанты утверждали, что этот полицейский стал жертвой внутренних разборок.

Какие внутренние разборки? Мы все понимаем, что любой коллаборант, который работает на оккупанта, – это представитель оккупационной власти, именно поэтому он на их стороне, – отметил Сергей Хлань.

"Внутренние разборки это означает, что наше партизанское движение все же передало ему "привет", – добавил Сергей Хлань.

По его словам, партизанское движение говорит о том, что ни один коллаборант не уйдет от ответственности. Они даже сделали себе логотип – красный глаз в черном плаще, который видит каждого коллаборанта и придет к каждому коллаборанту.

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