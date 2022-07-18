Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, путін практично нікому не довіряє, а дочка, катєріна тіхонова, – більш-менш прийнятний для нього варіант наступника.

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В росії не працює передача влади

За словами Фейгіна, путін вже давно підтягує дочку до влади та намагається зробити їй певну репутацію. Вона має асоціюватися не просто із "золотою молоддю", а з більш "серйозним" підґрунтям. Тому тіхонова залучена до мду, різних "інноваційних центрів" тощо.

Така ж сама ситуація, до прикладу, у секретаря ради безпеки росії ніколая патрушева. Його сина закинули на посаду міністра.

Фейгін переконаний, що кремлівська верхівка хоче з часом посадити за владу своїх дітей. Однак у росії не працює система передачі влади.

Вони намагаються відтворити систему передачі влади, які з 1917 року, після династії романових в росії, взагалі не дала ніякого результату. Не виходило, – зазначив Фейгін.

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Додамо, за неофіційними даними, які оприлюднив телеграм-канал GENERALL SVR, де пишуть про залаштунки російської влади, на патрушева могли скоїти замах. Коли це сталося – невідомо. Повідомляють лише про те, що йому стало погано, коли він повернувся додому.

Лікарі його врятували. Утім, в аналізах патрушева нібито знайшли синтетичну отруту. Цікаво, що саме його вважають другою за впливовістю людиною в росії.