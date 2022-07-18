Другою за впливовістю людиною в росії вважають секретаря радбезу нікалая партушева. Тож саме патрушев може стати наступником путіна. До такої думки схиляється американське видання The Washington Post.

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Та коли про патрушева почали говорити як про майбутнього російського президента, на нього було здійснено замах. В цьому переконує автор телеграм-каналу GENERALL SVR, який пише про закулісні дії російської влади.

Коли саме було здійснено замах на патрушева – не вказано. Відомо лише те, що російському політику стало погано, коли він повернувся з роботи додому. Але його врятувала охорона. Вони швидко викликали медиків. Ті заявили, що потрібна негайна госпіталізація.

Але партушева відправили не до звичайної російської лікарні, а до медчастини, яка займається обслуговуванням путіна. При цьому охорона не дала його везти у звичайній швидкій – охорона відвезла його туди на своїй машині у супроводі медиків.

Лікарі в аналізах патрушева виявили синтетичну отруту. І коли його стан нормалізувався, відправили додому.

Врятувало "наступника престолу" лише швидка реакція охорони. А також, ймовірно, те, що кількості отрути була незначною. Це може бути пов'язано як з прорахунком виконавця, так і з намаганням не вбити патрушева, а лише його "попередити" чи налякати.

У росії приховують історію

Зараз в росії максимально намагаються приховати цю історію. Тож про неї знає не така велика кількість осіб – окрім медиків та охорони, лише троє людей з керівництва фсб та п'ятеро осіб, які займаються розслідуванням цієї справи.

"Хто стоїть за замахом, які мотиви і як стало можливим взагалі організація фактично завершеного замаху, на представника влади такого високого рівня, ще розібратися. Але, щось підказує, це лише початок великого переділу в елітах", – відзначає автор.

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